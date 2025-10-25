Смотреть онлайн Tent Obrenovac (W) - Уб (Ж) 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Сербия — Чемпионат Сербии. Женщины: Tent Obrenovac (W) — Уб (Ж), 3 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 20:15 по московскому времени и пройдет на стадионе SKC Obrenovac.
25:15 20:25 25:20 25:15
Превью матча Tent Obrenovac (W) — Уб (Ж)
Команда Tent Obrenovac (W) в последних 10 матчах одержала 7 побед и проиграла 0 матчей. Команда Уб (Ж), сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза и потерпела 0 поражений.