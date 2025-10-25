Фрибет 15000₽
25.10.2025

Смотреть онлайн Tent Obrenovac (W) - Уб (Ж) 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СербияЧемпионат Сербии. Женщины: Tent Obrenovac (W)Уб (Ж), 3 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 20:15 по московскому времени и пройдет на стадионе SKC Obrenovac.

МСК, 3 тур, Стадион: SKC Obrenovac
Чемпионат Сербии. Женщины
Tent Obrenovac (W)
Завершен
25:15 20:25 25:20 25:15
3 : 1
25 октября 2025
Уб (Ж)
Смотреть онлайн
Текстовая трансляция
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 1 выиграла команда Tent Obrenovac (W) со счетом 25-15
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 2. Команда ZOK Уб (Ж) первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 2 выиграла команда ZOK Уб (Ж) со счетом 20-25
Сет 3. Команда Tent Obrenovac (W) первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда ZOK Уб (Ж) первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Tent Obrenovac (W) первая набрала 15 очков
Сет 3. Команда Tent Obrenovac (W) первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 3 выиграла команда Tent Obrenovac (W) со счетом 25-20
Сет 4. Команда Tent Obrenovac (W) первая набрала 5 очков
Сет 4. Команда Tent Obrenovac (W) первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 4. Команда Tent Obrenovac (W) первая набрала 15 очков
Сет 4. Команда Tent Obrenovac (W) первая набрала 20 очков
Тайм-аут

Превью матча Tent Obrenovac (W) — Уб (Ж)

Команда Tent Obrenovac (W) в последних 10 матчах одержала 7 побед и проиграла 0 матчей. Команда Уб (Ж), сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза и потерпела 0 поражений.

Игры 3 тур
25.10
Tent Obrenovac (W) Tent Obrenovac (W) Уб (Ж) Уб (Ж)
3
1
25
15
20
25
25
20
25
15
Завершен
25.10
Zeleznicar Lajkovac (W) Zeleznicar Lajkovac (W) Leskovac 98 (W) Leskovac 98 (W)
3
0
25
13
25
18
25
11
Завершен
24.10
Partizan (W) Partizan (W) Srem (W) Srem (W)
3
2
25
23
25
19
24
26
22
25
15
11
Завершен
24.10
Spartak Subotica (W) Spartak Subotica (W) Beograd (W) Beograd (W)
2
3
25
15
23
25
12
25
25
23
13
15
Завершен
Комментарии к матчу
