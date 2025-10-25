Смотреть онлайн Zeleznicar Lajkovac (W) - Leskovac 98 (W) 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Сербия — Чемпионат Сербии. Женщины: Zeleznicar Lajkovac (W) — Leskovac 98 (W), 3 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Hala Sportova.
25:13 25:18 25:11
Превью матча Zeleznicar Lajkovac (W) — Leskovac 98 (W)
Команда Zeleznicar Lajkovac (W) в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 2 матча.