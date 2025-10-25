Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
25.10.2025

Смотреть онлайн Zeleznicar Lajkovac (W) - Leskovac 98 (W) 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СербияЧемпионат Сербии. Женщины: Zeleznicar Lajkovac (W)Leskovac 98 (W), 3 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Hala Sportova.

МСК, 3 тур, Стадион: Hala Sportova
Чемпионат Сербии. Женщины
Zeleznicar Lajkovac (W)
Завершен
25:13 25:18 25:11
3 : 0
25 октября 2025
Leskovac 98 (W)
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Zeleznicar (W) первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Zeleznicar (W) первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Zeleznicar (W) первая набрала 15 очков
Сет 1. Команда Zeleznicar (W) первая набрала 20 очков
Сет 1 выиграла команда Zeleznicar (W) со счетом 25-13
Сет 2. Команда Leskovac 98 (W) первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда Leskovac 98 (W) первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 2. Команда Zeleznicar (W) первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Zeleznicar (W) первая набрала 20 очков
Сет 2 выиграла команда Zeleznicar (W) со счетом 25-18
Сет 3. Команда Zeleznicar (W) первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 3. Команда Zeleznicar (W) первая набрала 10 очков
Сет 3. Команда Zeleznicar (W) первая набрала 15 очков
Сет 3. Команда Zeleznicar (W) первая набрала 20 очков
Тайм-аут

Превью матча Zeleznicar Lajkovac (W) — Leskovac 98 (W)

Команда Zeleznicar Lajkovac (W) в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 2 матча.

Игры 3 тур
25.10
Tent Obrenovac (W) Tent Obrenovac (W) Уб (Ж) Уб (Ж)
3
1
25
15
20
25
25
20
25
15
Завершен
25.10
Zeleznicar Lajkovac (W) Zeleznicar Lajkovac (W) Leskovac 98 (W) Leskovac 98 (W)
3
0
25
13
25
18
25
11
Завершен
24.10
Partizan (W) Partizan (W) Srem (W) Srem (W)
3
2
25
23
25
19
24
26
22
25
15
11
Завершен
24.10
Spartak Subotica (W) Spartak Subotica (W) Beograd (W) Beograd (W)
2
3
25
15
23
25
12
25
25
23
13
15
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Россия: Париматч Суперлига
Париматч Суперлига
Россия
Волейбольная Лига наций. Мужчины
Лига наций (М)
Международный
Италия: Суперлига
Суперлига
Италия
Волейбольная лига наций. Женщины
Лига наций (ж)
Международный
Польша: Плюс лига
Плюс лига
Польша
Лига чемпионов
Лига чемпионов
Европа
Россия Суперлига - Женщины
Суперлига - Женщины
Россия
Россия: Высшая Лига А
Высшая Лига А
Россия
Женский чемпионат мира по волейболу
Женский чемпионат мира по волейболу
Международный
Чемпионат мира (мужчины)
ЧМ 2025
Международный
иконка Популярные матчи
Эльче Эльче
Реал Мадрид Реал Мадрид
23 Ноября
23:00
Интер Милан Интер Милан
Милан Милан
23 Ноября
22:45
Лилль Лилль
Париж Париж
23 Ноября
22:45
Симонэ Болелли/Андрэ Вавассори Симонэ Болелли/Андрэ Вавассори
Granollers/Martinez Portero Granollers/Martinez Portero
23 Ноября
22:30