26.10.2025
Смотреть онлайн АОНС Милон - Каламата 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Греция — Греция A1: АОНС Милон — Каламата, 1 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 19:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Milon Крытый Холл.
МСК, 1 тур, Стадион: Milon Крытый Холл
Греция A1
Завершен
25:27 25:16 28:30 25:16 16:14
3 : 2
26 октября 2025
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда АОНС Милон первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда АОНС Милон первая набрала 10 очков
Сет 1. Команда АОНС Милон первая набрала 15 очков
Сет 1. Команда АОНС Милон первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 1 выиграла команда AO Каламата 80 со счетом 25-27
Сет 2. Команда АОНС Милон первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда АОНС Милон первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда АОНС Милон первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда АОНС Милон первая набрала 20 очков
Сет 2 выиграла команда АОНС Милон со счетом 25-16
Сет 3. Команда AO Каламата 80 первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда AO Каламата 80 первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 3. Команда AO Каламата 80 первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда AO Каламата 80 первая набрала 20 очков
Сет 3 выиграла команда AO Каламата 80 со счетом 28-30
Сет 4. Команда АОНС Милон первая набрала 5 очков
Сет 4. Команда АОНС Милон первая набрала 10 очков
Сет 4. Команда АОНС Милон первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 4. Команда АОНС Милон первая набрала 20 очков
Сет 4 выиграла команда АОНС Милон со счетом 25-16
Сет 5. Команда АОНС Милон первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 5. Команда АОНС Милон первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 5. Команда АОНС Милон первая набрала 15 очков
