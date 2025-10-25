Фрибет 15000₽
25.10.2025

Смотреть онлайн Панатинаикос - Флоисвос Палео Фалиро 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ГрецияГреция A1: ПанатинаикосФлоисвос Палео Фалиро, 1 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 20:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Ethniko Athlitiko Kentro Glyfadas.

МСК, 1 тур, Стадион: Ethniko Athlitiko Kentro Glyfadas
Греция A1
Панатинаикос
Завершен
25:22 25:17 25:13
3 : 0
25 октября 2025
Флоисвос Палео Фалиро
Смотреть онлайн
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Панатинаикос первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Панатинаикос первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Панатинаикос первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Панатинаикос первая набрала 20 очков
Сет 1 выиграла команда Панатинаикос со счетом 25-22
Сет 2. Команда Панатинаикос первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Панатинаикос первая набрала 10 очков
Сет 2. Команда Панатинаикос первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Панатинаикос первая набрала 20 очков
Сет 2 выиграла команда Панатинаикос со счетом 25-17
Сет 3. Команда Панатинаикос первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Панатинаикос первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Панатинаикос первая набрала 15 очков
Сет 3. Команда Панатинаикос первая набрала 20 очков

Превью матча Панатинаикос — Флоисвос Палео Фалиро

Игры 1 тур
12.11
ОФИ ОФИ Кифисиас Кифисиас
3
0
25
20
32
30
25
21
Завершен
26.10
ГС Паниониос ГС Паниониос Олимпиакос Олимпиакос
0
3
24
26
17
25
22
25
Завершен
26.10
АОНС Милон АОНС Милон Каламата Каламата
3
2
25
27
25
16
28
30
25
16
16
14
Завершен
25.10
Панатинаикос Панатинаикос Флоисвос Палео Фалиро Флоисвос Палео Фалиро
3
0
25
22
25
17
25
13
Завершен
24.10
ПАОК ПАОК Фоиникас Сирос Фоиникас Сирос
3
0
25
19
25
14
25
18
Завершен
