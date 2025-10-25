25.10.2025
Смотреть онлайн Панатинаикос - Флоисвос Палео Фалиро 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Греция — Греция A1: Панатинаикос — Флоисвос Палео Фалиро, 1 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 20:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Ethniko Athlitiko Kentro Glyfadas.
МСК, 1 тур, Стадион: Ethniko Athlitiko Kentro Glyfadas
Греция A1
Завершен
25:22 25:17 25:13
3 : 0
25 октября 2025
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Панатинаикос первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Панатинаикос первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Панатинаикос первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Панатинаикос первая набрала 20 очков
Сет 1 выиграла команда Панатинаикос со счетом 25-22
Сет 2. Команда Панатинаикос первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Панатинаикос первая набрала 10 очков
Сет 2. Команда Панатинаикос первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Панатинаикос первая набрала 20 очков
Сет 2 выиграла команда Панатинаикос со счетом 25-17
Сет 3. Команда Панатинаикос первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Панатинаикос первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Панатинаикос первая набрала 15 очков
Сет 3. Команда Панатинаикос первая набрала 20 очков
