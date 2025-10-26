26.10.2025
Смотреть онлайн ГС Паниониос - Олимпиакос 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Греция — Греция A1: ГС Паниониос — Олимпиакос, 1 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 20:45 по московскому времени .
МСК, 1 тур
Греция A1
Завершен
24:26 17:25 22:25
24:26 17:25 22:25
0 : 3
26 октября 2025
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Olympiacos первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда Panionios первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 1. Команда Panionios первая набрала 15 очков
Сет 1. Команда Olympiacos первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 1 выиграла команда Olympiacos со счетом 24-26
Сет 2. Команда Olympiacos первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Olympiacos первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Olympiacos первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Olympiacos первая набрала 20 очков
Сет 2 выиграла команда Olympiacos со счетом 17-25
Тайм-аут
Сет 3. Команда Olympiacos первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда Olympiacos первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 3. Команда Olympiacos первая набрала 15 очков
Сет 3. Команда Olympiacos первая набрала 20 очков
Превью матча ГС Паниониос — Олимпиакос
Комментарии к матчу