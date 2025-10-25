Смотреть онлайн Легия Томашув - ГКС Катовице 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Польша — Польша Лига 1: Легия Томашув — ГКС Катовице, 7 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 19:00 по московскому времени .
21:25 13:25 18:25
Превью матча Легия Томашув — ГКС Катовице
Команда Легия Томашув в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 3 матча. Команда ГКС Катовице, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз и потерпела 2 поражения.