25.10.2025

Смотреть онлайн Бельско-Бяла - Спала 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ПольшаПольша Лига 1: Бельско-БялаСпала, 7 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Debowiec Sports Arena.

МСК, 7 тур, Стадион: Debowiec Sports Arena
Польша Лига 1
Бельско-Бяла
Завершен
25:17 25:17 25:17
3 : 0
25 октября 2025
Спала
Смотреть онлайн
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда BBTS Бельско-Бяла первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда BBTS Бельско-Бяла первая набрала 10 очков
Сет 1. Команда BBTS Бельско-Бяла первая набрала 15 очков
Сет 1. Команда BBTS Бельско-Бяла первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 1 выиграла команда BBTS Бельско-Бяла со счетом 25-17
Тайм-аут
Сет 2. Команда BBTS Бельско-Бяла первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда BBTS Бельско-Бяла первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда BBTS Бельско-Бяла первая набрала 15 очков
Сет 2. Команда BBTS Бельско-Бяла первая набрала 20 очков
Сет 2 выиграла команда BBTS Бельско-Бяла со счетом 25-17
Сет 3. Команда BBTS Бельско-Бяла первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда BBTS Бельско-Бяла первая набрала 10 очков
Сет 3. Команда BBTS Бельско-Бяла первая набрала 15 очков
Сет 3. Команда BBTS Бельско-Бяла первая набрала 20 очков

Превью матча Бельско-Бяла — Спала

Команда Бельско-Бяла в последних 10 матчах одержала 6 побед и проиграла 2 матча. Команда Спала, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 4 поражения.

Игры 7 тур
30.10
Анёлы Торунь Анёлы Торунь Висла Быдгощ Висла Быдгощ
3
0
25
21
25
17
25
17
Завершен
25.10
Ключборк Ключборк Чарни Радом Чарни Радом
3
0
25
23
25
21
25
17
Завершен
25.10
Легия Томашув Легия Томашув ГКС Катовице ГКС Катовице
0
3
21
25
13
25
18
25
Завершен
25.10
АСПС Авиа Свидник АСПС Авиа Свидник Astra Nowa Sol Astra Nowa Sol
0
3
21
25
16
25
18
25
Завершен
25.10
Бельско-Бяла Бельско-Бяла Спала Спала
3
0
25
17
25
17
25
17
Завершен
23.10
Седльце Седльце МКС Банимекс Бендзин МКС Банимекс Бендзин
2
3
25
20
22
25
15
25
25
17
10
15
Завершен
Комментарии к матчу
