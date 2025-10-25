Смотреть онлайн АСПС Авиа Свидник - Astra Nowa Sol 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Польша — Польша Лига 1: АСПС Авиа Свидник — Astra Nowa Sol, 7 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 19:00 по московскому времени .
Превью матча АСПС Авиа Свидник — Astra Nowa Sol
Команда АСПС Авиа Свидник в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 3 матча. Команда Astra Nowa Sol, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 2 поражения.