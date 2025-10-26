Фрибет 15000₽
26.10.2025

Смотреть онлайн Кечкемет - Пензудьор Будапешт 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ВенгрияHungary League: КечкеметПензудьор Будапешт, 1 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 19:00 по московскому времени .

МСК, 1 тур
Hungary League
Кечкемет
Завершен
14:25 18:25 17:25
0 : 3
26 октября 2025
Пензудьор Будапешт
Превью матча Кечкемет — Пензудьор Будапешт

Игры 1 тур
09.11
ТФСЕ Воллей ТФСЕ Воллей МАФК-БМЕ МАФК-БМЕ
0
3
19
25
22
25
22
25
Завершен
09.11
Пензудьор Будапешт Пензудьор Будапешт Дебрецен Дебрецен
3
0
25
21
25
18
25
20
Завершен
09.11
Дунаферр СЕ Дунаферр СЕ Сольнок Сольнок
0
3
14
25
23
25
16
25
Завершен
09.11
ДАГ КСЕ ДАГ КСЕ ВРЦК ВРЦК
0
3
20
25
17
25
10
25
Завершен
07.11
МЕАФЦ Мисколц МЕАФЦ Мисколц Фино Капошвар Фино Капошвар
0
3
14
25
16
25
12
25
Завершен
02.11
ВРЦК ВРЦК Сегеди РСЕ Сегеди РСЕ
3
0
25
23
25
18
25
9
Завершен
01.11
ТФСЕ Воллей ТФСЕ Воллей Кечкемет Кечкемет
3
0
25
18
25
21
25
21
Завершен
01.11
Дунаферр СЕ Дунаферр СЕ Фино Капошвар Фино Капошвар
0
3
11
25
7
25
15
25
Завершен
01.11
ДАГ КСЕ ДАГ КСЕ Дебрецен Дебрецен
3
1
25
20
25
21
16
25
25
20
Завершен
31.10
МЕАФЦ Мисколц МЕАФЦ Мисколц МАФК-БМЕ МАФК-БМЕ
3
1
22
25
25
23
25
13
26
24
Завершен
28.10
МАФК-БМЕ МАФК-БМЕ ДАГ КСЕ ДАГ КСЕ
-
-
Отложен
26.10
Мав Эльоре Мав Эльоре Дунаферр СЕ Дунаферр СЕ
3
0
25
13
25
16
25
9
Завершен
26.10
Кечкемет Кечкемет Пензудьор Будапешт Пензудьор Будапешт
0
3
14
25
18
25
17
25
Завершен
26.10
Фино Капошвар Фино Капошвар Сегеди РСЕ Сегеди РСЕ
3
0
25
14
25
12
25
16
Завершен
26.10
ВРЦК ВРЦК МЕАФЦ Мисколц МЕАФЦ Мисколц
3
0
27
25
25
15
25
22
Завершен
26.10
ТФСЕ Воллей ТФСЕ Воллей Дебрецен Дебрецен
1
3
25
23
20
25
23
25
10
25
Завершен
22.10
Сегеди РСЕ Сегеди РСЕ МАФК-БМЕ МАФК-БМЕ
0
3
21
25
14
25
19
24
Завершен
21.10
Пензудьор Будапешт Пензудьор Будапешт ТФСЕ Воллей ТФСЕ Воллей
3
2
25
21
25
27
23
25
25
20
15
13
Завершен
20.10
ВРЦК ВРЦК Дунаферр СЕ Дунаферр СЕ
3
0
25
11
25
8
25
12
Завершен
20.10
Кечкемет Кечкемет ДАГ КСЕ ДАГ КСЕ
2
2
27
25
25
27
25
20
16
18
Отменен
20.10
МЕАФЦ Мисколц МЕАФЦ Мисколц Дебрецен Дебрецен
3
0
25
14
25
22
25
18
Завершен
