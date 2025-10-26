26.10.2025
Смотреть онлайн Кечкемет - Пензудьор Будапешт 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Венгрия — Hungary League: Кечкемет — Пензудьор Будапешт, 1 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 19:00 по московскому времени .
МСК, 1 тур
Hungary League
Завершен
14:25 18:25 17:25
14:25 18:25 17:25
0 : 3
26 октября 2025
Превью матча Кечкемет — Пензудьор Будапешт
