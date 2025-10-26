Смотреть онлайн Фино Капошвар - Сегеди РСЕ 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Венгрия — Hungary League: Фино Капошвар — Сегеди РСЕ, 1 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 19:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Varosi Sportcsarnok.
25:14 25:12 25:16
Превью матча Фино Капошвар — Сегеди РСЕ
Команда Фино Капошвар в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 0 матчей.