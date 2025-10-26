Смотреть онлайн ТФСЕ Воллей - Дебрецен 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Венгрия — Hungary League: ТФСЕ Воллей — Дебрецен, 1 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени .
25:23 20:25 23:25 10:25
Превью матча ТФСЕ Воллей — Дебрецен
Команда ТФСЕ Воллей в последних 10 матчах одержала 4 победы и проиграла 2 матча. Команда Дебрецен, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 3 поражения. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 07 сентября 2025 на поле команды ТФСЕ Воллей, в том матче победу одержали хозяева.