25.10.2025
Смотреть онлайн Клуб Кайрос - Виктория СК 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Португалия — Чемпионат Португалии: Клуб Кайрос — Виктория СК, 1 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Complexo Desportivo das Laranjeiras.
МСК, 1 тур, Стадион: Complexo Desportivo das Laranjeiras
Чемпионат Португалии
Завершен
21:25 25:21 19:25 23:25
1 : 3
25 октября 2025
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Vitoria Guimaraes первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Vitoria Guimaraes первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Vitoria Guimaraes первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Vitoria Guimaraes первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 1 выиграла команда Vitoria Guimaraes со счетом 21-25
Сет 2. Команда Клуб Кайрос первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда Клуб Кайрос первая набрала 10 очков
Сет 2. Команда Vitoria Guimaraes первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 2. Команда Клуб Кайрос первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 2 выиграла команда Клуб Кайрос со счетом 25-21
Сет 3. Команда Vitoria Guimaraes первая набрала 10 очков
Сет 3. Команда Vitoria Guimaraes первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 3. Команда Vitoria Guimaraes первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 3 выиграла команда Vitoria Guimaraes со счетом 19-25
Сет 4. Команда Клуб Кайрос первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 4. Команда Vitoria Guimaraes первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 4. Команда Vitoria Guimaraes первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 4. Команда Vitoria Guimaraes первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Превью матча Клуб Кайрос — Виктория СК
