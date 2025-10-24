24.10.2025
Смотреть онлайн Академика де Эшпиньо - Спортинг де Эспиньо 24.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Португалия — Чемпионат Португалии: Академика де Эшпиньо — Спортинг де Эспиньо, 1 тур . Начало встречи 24 октября 2025 запланировано на 23:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Pavilhao Arquitecto Jeronimo Reis.
МСК, 1 тур, Стадион: Pavilhao Arquitecto Jeronimo Reis
Чемпионат Португалии
Завершен
21:25 26:24 22:25 25:17 14:12
3 : 2
24 октября 2025
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Академика де Эшпиньо первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда SC Espinho первая набрала 10 очков
Сет 1. Команда SC Espinho первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда SC Espinho первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 1 выиграла команда SC Espinho со счетом 21-25
Сет 2. Команда Академика де Эшпиньо первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда SC Espinho первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Академика де Эшпиньо первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Академика де Эшпиньо первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 2 выиграла команда Академика де Эшпиньо со счетом 26-24
Сет 3. Команда Академика де Эшпиньо первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда SC Espinho первая набрала 10 очков
Сет 3. Команда Академика де Эшпиньо первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 3. Команда Академика де Эшпиньо первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 3 выиграла команда SC Espinho со счетом 22-25
Сет 4. Команда Академика де Эшпиньо первая набрала 5 очков
Сет 4. Команда Академика де Эшпиньо первая набрала 10 очков
Сет 4. Команда Академика де Эшпиньо первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 4. Команда Академика де Эшпиньо первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 4 выиграла команда Академика де Эшпиньо со счетом 25-17
Сет 5. Команда SC Espinho первая набрала 5 очков
Сет 5. Команда SC Espinho первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 5. Команда Академика де Эшпиньо первая набрала 15 очков
