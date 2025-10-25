25.10.2025
Смотреть онлайн Гондомар Нун Альвареш - ФК Бенфика 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Португалия — Чемпионат Португалии: Гондомар Нун Альвареш — ФК Бенфика, 1 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 19:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Parque Desportivo Gondomar.
МСК, 1 тур, Стадион: Parque Desportivo Gondomar
Чемпионат Португалии
Завершен
22:25 18:25 29:31
0 : 3
25 октября 2025
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда ФК Бенфика первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда ФК Бенфика первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда ФК Бенфика первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 1. Команда Ala Nun'Alvares Gondomar первая набрала 20 очков
Сет 1 выиграла команда ФК Бенфика со счетом 22-25
Сет 2. Команда ФК Бенфика первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда ФК Бенфика первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 2. Команда ФК Бенфика первая набрала 15 очков
Сет 2. Команда ФК Бенфика первая набрала 20 очков
Сет 2 выиграла команда ФК Бенфика со счетом 18-25
Сет 3. Команда ФК Бенфика первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда ФК Бенфика первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда ФК Бенфика первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 3. Команда ФК Бенфика первая набрала 20 очков
Тайм-аут
