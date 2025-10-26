Фрибет 15000₽
26.10.2025

Смотреть онлайн CSO Voluntari 2005 (W) - Лугож - Женщины 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира РумынияРумыния A1. Женщины: CSO Voluntari 2005 (W)Лугож - Женщины, 2 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Gabriela Szabo.

МСК, 2 тур, Стадион: Gabriela Szabo
Румыния A1. Женщины
CSO Voluntari 2005 (W)
Завершен
25:17 21:25 25:15 25:15
3 : 1
26 октября 2025
Лугож - Женщины
Текстовая трансляция
Тайм-аут
Сет 1. Команда CSO Voluntari 2005 (W) первая набрала 10 очков
Сет 1. Команда CSO Voluntari 2005 (W) первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда CSO Voluntari 2005 (W) первая набрала 20 очков
Сет 1 выиграла команда CSO Voluntari 2005 (W) со счетом 25-17
Сет 2. Команда Лугож - Женщины первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда Лугож - Женщины первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда CSO Voluntari 2005 (W) первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Лугож - Женщины первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 2 выиграла команда Лугож - Женщины со счетом 21-25
Тайм-аут
Сет 3. Команда CSO Voluntari 2005 (W) первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда CSO Voluntari 2005 (W) первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда CSO Voluntari 2005 (W) первая набрала 15 очков
Сет 3. Команда CSO Voluntari 2005 (W) первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 3 выиграла команда CSO Voluntari 2005 (W) со счетом 25-15
Сет 4. Команда CSO Voluntari 2005 (W) первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 4. Команда CSO Voluntari 2005 (W) первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 4. Команда CSO Voluntari 2005 (W) первая набрала 20 очков

Превью матча CSO Voluntari 2005 (W) — Лугож - Женщины

Команда CSO Voluntari 2005 (W) в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 0 матчей.

Игры 2 тур
26.10
CSO Voluntari 2005 (W) CSO Voluntari 2005 (W) Лугож - Женщины Лугож - Женщины
3
1
25
17
21
25
25
15
25
15
Завершен
25.10
CSM Constanta (W) CSM Constanta (W) Targu Mures (W) Targu Mures (W)
3
0
25
18
25
20
25
20
Завершен
25.10
CS Cluj (W) CS Cluj (W) Рапид (жeн) Рапид (жeн)
1
3
16
25
26
28
25
19
20
25
Завершен
25.10
CSM Bucuresti (W) CSM Bucuresti (W) Corona Brasov (W) Corona Brasov (W)
1
3
22
25
26
24
23
25
19
25
Завершен
