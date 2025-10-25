Фрибет 15000₽
25.10.2025

Смотреть онлайн CSM Constanta (W) - Targu Mures (W) 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира РумынияРумыния A1. Женщины: CSM Constanta (W)Targu Mures (W), 2 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени .

МСК, 2 тур
Румыния A1. Женщины
CSM Constanta (W)
Завершен
25:18 25:20 25:20
3 : 0
25 октября 2025
Targu Mures (W)
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда CSM Constanta (W) первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда CSM Constanta (W) первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда CSM Constanta (W) первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда CSM Constanta (W) первая набрала 20 очков
Сет 1 выиграла команда CSM Constanta (W) со счетом 25-18
Сет 2. Команда CSM Constanta (W) первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда CSM Constanta (W) первая набрала 10 очков
Сет 2. Команда CSM Constanta (W) первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда CSM Constanta (W) первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 2 выиграла команда CSM Constanta (W) со счетом 25-20
Сет 3. Команда CSM Constanta (W) первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда CSM Constanta (W) первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда CSM Constanta (W) первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 3. Команда CSM Constanta (W) первая набрала 20 очков

Превью матча CSM Constanta (W) — Targu Mures (W)

Игры 2 тур
26.10
CSO Voluntari 2005 (W) CSO Voluntari 2005 (W) Лугож - Женщины Лугож - Женщины
3
1
25
17
21
25
25
15
25
15
Завершен
25.10
CSM Constanta (W) CSM Constanta (W) Targu Mures (W) Targu Mures (W)
3
0
25
18
25
20
25
20
Завершен
25.10
CS Cluj (W) CS Cluj (W) Рапид (жeн) Рапид (жeн)
1
3
16
25
26
28
25
19
20
25
Завершен
25.10
CSM Bucuresti (W) CSM Bucuresti (W) Corona Brasov (W) Corona Brasov (W)
1
3
22
25
26
24
23
25
19
25
Завершен
Комментарии к матчу
