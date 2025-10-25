25.10.2025
Смотреть онлайн CSM Constanta (W) - Targu Mures (W) 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Румыния — Румыния A1. Женщины: CSM Constanta (W) — Targu Mures (W), 2 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени .
МСК, 2 тур
Румыния A1. Женщины
Завершен
25:18 25:20 25:20
3 : 0
25 октября 2025
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда CSM Constanta (W) первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда CSM Constanta (W) первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда CSM Constanta (W) первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда CSM Constanta (W) первая набрала 20 очков
Сет 1 выиграла команда CSM Constanta (W) со счетом 25-18
Сет 2. Команда CSM Constanta (W) первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда CSM Constanta (W) первая набрала 10 очков
Сет 2. Команда CSM Constanta (W) первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда CSM Constanta (W) первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 2 выиграла команда CSM Constanta (W) со счетом 25-20
Сет 3. Команда CSM Constanta (W) первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда CSM Constanta (W) первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда CSM Constanta (W) первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 3. Команда CSM Constanta (W) первая набрала 20 очков
Превью матча CSM Constanta (W) — Targu Mures (W)
Комментарии к матчу