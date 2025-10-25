25.10.2025
Смотреть онлайн CS Cluj (W) - Рапид (жeн) 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Румыния — Румыния A1. Женщины: CS Cluj (W) — Рапид (жeн), 2 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Horea Demian.
МСК, 2 тур, Стадион: Horea Demian
Румыния A1. Женщины
Завершен
16:25 26:28 25:19 20:25
16:25 26:28 25:19 20:25
1 : 3
25 октября 2025
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда CS Cluj (W) первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда Рапид (жeн) первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Рапид (жeн) первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Рапид (жeн) первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 1 выиграла команда Рапид (жeн) со счетом 16-25
Сет 2. Команда CS Cluj (W) первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда CS Cluj (W) первая набрала 10 очков
Сет 2. Команда CS Cluj (W) первая набрала 15 очков
Сет 2. Команда CS Cluj (W) первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 2 выиграла команда Рапид (жeн) со счетом 26-28
Сет 3. Команда Рапид (жeн) первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда Рапид (жeн) первая набрала 10 очков
Сет 3. Команда CS Cluj (W) первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда CS Cluj (W) первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 3 выиграла команда CS Cluj (W) со счетом 25-19
Сет 4. Команда CS Cluj (W) первая набрала 5 очков
Сет 4. Команда Рапид (жeн) первая набрала 10 очков
Сет 4. Команда Рапид (жeн) первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 4. Команда Рапид (жeн) первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Превью матча CS Cluj (W) — Рапид (жeн)
Комментарии к матчу