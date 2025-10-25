Фрибет 15000₽
25.10.2025

Смотреть онлайн Ok Ribola Kastela Women - OK Nebo (W) 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ХорватияХорватия - Суперлига - Женщины: Ok Ribola Kastela WomenOK Nebo (W), 4 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени .

МСК, 4 тур
Хорватия - Суперлига - Женщины
Ok Ribola Kastela Women
Завершен
25:19 23:25 13:25 22:25
1 : 3
25 октября 2025
OK Nebo (W)
Превью матча Ok Ribola Kastela Women — OK Nebo (W)

Игры 4 тур
25.10
OK Veli VRH (W) OK Veli VRH (W) OK Brda (W) OK Brda (W)
1
3
26
24
22
25
13
25
21
25
Завершен
25.10
OK Kelteks Karlovac (W) OK Kelteks Karlovac (W) HAOK Mladost (W) HAOK Mladost (W)
0
3
18
25
21
25
15
25
Завершен
25.10
ZOK Osijek (W) ZOK Osijek (W) OK Marina Kastela (W) OK Marina Kastela (W)
0
1
9
10
Отменен
25.10
Ok Ribola Kastela Women Ok Ribola Kastela Women OK Nebo (W) OK Nebo (W)
1
3
25
19
23
25
13
25
22
25
Завершен
