25.10.2025
Смотреть онлайн Ok Ribola Kastela Women - OK Nebo (W) 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Хорватия — Хорватия - Суперлига - Женщины: Ok Ribola Kastela Women — OK Nebo (W), 4 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени .
МСК, 4 тур
Хорватия - Суперлига - Женщины
Завершен
25:19 23:25 13:25 22:25
1 : 3
25 октября 2025
Превью матча Ok Ribola Kastela Women — OK Nebo (W)
Комментарии к матчу