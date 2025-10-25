Смотреть онлайн ZOK Osijek (W) - OK Marina Kastela (W) 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Хорватия — Хорватия - Суперлига - Женщины: ZOK Osijek (W) — OK Marina Kastela (W), 4 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени .
Превью матча ZOK Osijek (W) — OK Marina Kastela (W)
Команда ZOK Osijek (W) в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 1 матч. Команда OK Marina Kastela (W), сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 1 поражение.