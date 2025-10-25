Фрибет 15000₽
25.10.2025

Смотреть онлайн ZOK Osijek (W) - OK Marina Kastela (W) 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ХорватияХорватия - Суперлига - Женщины: ZOK Osijek (W)OK Marina Kastela (W), 4 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени .

МСК, 4 тур
Хорватия - Суперлига - Женщины
ZOK Osijek (W)
Отменен
9:10
1 : 1
25 октября 2025
OK Marina Kastela (W)
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда OK Marina Kastela (W) первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда OK Marina Kastela (W) первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда OK Marina Kastela (W) первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда OK Marina Kastela (W) первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 1 выиграла команда OK Marina Kastela (W) со счетом 20-25
Сет 2. Команда ZOK Osijek (W) первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда ZOK Osijek (W) первая набрала 10 очков
Сет 2. Команда ZOK Osijek (W) первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 2. Команда ZOK Osijek (W) первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 2 выиграла команда ZOK Osijek (W) со счетом 25-22

Превью матча ZOK Osijek (W) — OK Marina Kastela (W)

Команда ZOK Osijek (W) в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 1 матч. Команда OK Marina Kastela (W), сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 1 поражение.

Игры 4 тур
25.10
OK Veli VRH (W) OK Veli VRH (W) OK Brda (W) OK Brda (W)
1
3
26
24
22
25
13
25
21
25
Завершен
25.10
OK Kelteks Karlovac (W) OK Kelteks Karlovac (W) HAOK Mladost (W) HAOK Mladost (W)
0
3
18
25
21
25
15
25
Завершен
25.10
ZOK Osijek (W) ZOK Osijek (W) OK Marina Kastela (W) OK Marina Kastela (W)
0
1
9
10
Отменен
25.10
Ok Ribola Kastela Women Ok Ribola Kastela Women OK Nebo (W) OK Nebo (W)
1
3
25
19
23
25
13
25
22
25
Завершен
