25.10.2025

Смотреть онлайн OK Veli VRH (W) - OK Brda (W) 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ХорватияХорватия - Суперлига - Женщины: OK Veli VRH (W)OK Brda (W), 4 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени .

МСК, 4 тур
Хорватия - Суперлига - Женщины
OK Veli VRH (W)
Завершен
26:24 22:25 13:25 21:25
1 : 3
25 октября 2025
OK Brda (W)
Смотреть онлайн
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда OK Brda (W) первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда OK Brda (W) первая набрала 10 очков
Сет 1. Команда OK Brda (W) первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 1. Команда OK Brda (W) первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 1 выиграла команда OK Veli VRH (W) со счетом 26-24
Сет 2. Команда OK Brda (W) первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда OK Brda (W) первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда OK Brda (W) первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда OK Brda (W) первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 2 выиграла команда OK Brda (W) со счетом 22-25
Сет 3. Команда OK Brda (W) первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда OK Brda (W) первая набрала 10 очков
Сет 3. Команда OK Brda (W) первая набрала 15 очков
Сет 3. Команда OK Brda (W) первая набрала 20 очков
Сет 3 выиграла команда OK Brda (W) со счетом 13-25
Сет 4. Команда OK Brda (W) первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 4. Команда OK Brda (W) первая набрала 10 очков
Сет 4. Команда OK Brda (W) первая набрала 15 очков
Сет 4. Команда OK Brda (W) первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут

Превью матча OK Veli VRH (W) — OK Brda (W)

Команда OK Veli VRH (W) в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 2 матча.

Игры 4 тур
25.10
OK Veli VRH (W) OK Veli VRH (W) OK Brda (W) OK Brda (W)
1
3
26
24
22
25
13
25
21
25
Завершен
25.10
OK Kelteks Karlovac (W) OK Kelteks Karlovac (W) HAOK Mladost (W) HAOK Mladost (W)
0
3
18
25
21
25
15
25
Завершен
25.10
ZOK Osijek (W) ZOK Osijek (W) OK Marina Kastela (W) OK Marina Kastela (W)
0
1
9
10
Отменен
25.10
Ok Ribola Kastela Women Ok Ribola Kastela Women OK Nebo (W) OK Nebo (W)
1
3
25
19
23
25
13
25
22
25
Завершен
Комментарии к матчу
Топ турниры
Россия: Париматч Суперлига
Париматч Суперлига
Россия
Волейбольная Лига наций. Мужчины
Лига наций (М)
Международный
Италия: Суперлига
Суперлига
Италия
Волейбольная лига наций. Женщины
Лига наций (ж)
Международный
Польша: Плюс лига
Плюс лига
Польша
Лига чемпионов
Лига чемпионов
Европа
Россия Суперлига - Женщины
Суперлига - Женщины
Россия
Россия: Высшая Лига А
Высшая Лига А
Россия
Женский чемпионат мира по волейболу
Женский чемпионат мира по волейболу
Международный
Чемпионат мира (мужчины)
ЧМ 2025
Международный
