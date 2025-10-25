Смотреть онлайн ВК Хаусманнштаттен - Академия Грац 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австрия — Austria 2.Bundesliga: ВК Хаусманнштаттен — Академия Грац, 4 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени .
27:25 25:17 25:22
Превью матча ВК Хаусманнштаттен — Академия Грац
Команда ВК Хаусманнштаттен в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 0 матчей.