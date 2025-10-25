Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
25.10.2025

Смотреть онлайн ВБК Вайц - ХИБ Воллей 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АвстрияAustria 2.Bundesliga: ВБК ВайцХИБ Воллей, 4 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 20:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Offenburger Hall.

МСК, 4 тур, Стадион: Offenburger Hall
Austria 2.Bundesliga
ВБК Вайц
Отменен
- : -
25 октября 2025
ХИБ Воллей
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет

Превью матча ВБК Вайц — ХИБ Воллей

Игры 4 тур
26.10
ВК Унион Дёблинг ВК Унион Дёблинг Винер Нойштадт Винер Нойштадт
1
3
22
25
19
25
25
23
19
25
Завершен
26.10
Грац 2 Грац 2 Задруга Айх Доб II Задруга Айх Доб II
3
0
25
23
25
22
25
22
Завершен
25.10
Ласницхёэ Ласницхёэ Vbk Klagenfurt 2 Vbk Klagenfurt 2
-
-
Отменен
25.10
ВБК Вайц ВБК Вайц ХИБ Воллей ХИБ Воллей
-
-
Отменен
25.10
ВК Хаусманнштаттен ВК Хаусманнштаттен Академия Грац Академия Грац
3
0
27
25
25
17
25
22
Завершен
25.10
TSV Hartberg 2 TSV Hartberg 2 Унион Лайбниц Унион Лайбниц
3
0
25
9
28
26
25
20
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Россия: Париматч Суперлига
Париматч Суперлига
Россия
Волейбольная Лига наций. Мужчины
Лига наций (М)
Международный
Италия: Суперлига
Суперлига
Италия
Волейбольная лига наций. Женщины
Лига наций (ж)
Международный
Польша: Плюс лига
Плюс лига
Польша
Лига чемпионов
Лига чемпионов
Европа
Россия Суперлига - Женщины
Суперлига - Женщины
Россия
Россия: Высшая Лига А
Высшая Лига А
Россия
Женский чемпионат мира по волейболу
Женский чемпионат мира по волейболу
Международный
Чемпионат мира (мужчины)
ЧМ 2025
Международный
иконка Популярные матчи
ЦСКА ЦСКА
СКА СКА
24 Ноября
19:30
Динамо Москва Динамо Москва
Амур Амур
24 Ноября
19:30
Локомотив Локомотив
Сибирь Сибирь
24 Ноября
19:00
Эспаньол Эспаньол
Севилья Севилья
24 Ноября
23:00
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Эвертон Эвертон
24 Ноября
23:00
PARIVISION PARIVISION
The Huns The Huns
24 Ноября
16:00
PARIVISION PARIVISION
The Huns Esports The Huns Esports
24 Ноября
16:00
Сассуоло Сассуоло
Пиза Пиза
24 Ноября
22:45
Торино Торино
Комо Комо
24 Ноября
20:30
MHC Dynamo-Karelya U20 MHC Dynamo-Karelya U20
МХК Спартак МХК Спартак
24 Ноября
19:00