26.10.2025

Смотреть онлайн Грац 2 - Задруга Айх Доб II 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АвстрияAustria 2.Bundesliga: Грац 2Задруга Айх Доб II, 4 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени .

МСК, 4 тур
Austria 2.Bundesliga
Грац 2
Завершен
25:23 25:22 25:22
3 : 0
26 октября 2025
Задруга Айх Доб II
Смотреть онлайн
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда SK Aich/Dob 2 первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда SK Aich/Dob 2 первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 1. Команда SK Aich/Dob 2 первая набрала 15 очков
Сет 1. Команда SK Aich/Dob 2 первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 1 выиграла команда Грац 2 со счетом 25-23
Сет 2. Команда Грац 2 первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда Грац 2 первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Грац 2 первая набрала 15 очков
Сет 2. Команда Грац 2 первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 2 выиграла команда Грац 2 со счетом 25-22
Сет 3. Команда SK Aich/Dob 2 первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда Грац 2 первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Грац 2 первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Грац 2 первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут

Превью матча Грац 2 — Задруга Айх Доб II

Команда Грац 2 в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 0 матчей. Команда Задруга Айх Доб II, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 1 поражение.

Игры 4 тур
26.10
ВК Унион Дёблинг ВК Унион Дёблинг Винер Нойштадт Винер Нойштадт
1
3
22
25
19
25
25
23
19
25
Завершен
26.10
Грац 2 Грац 2 Задруга Айх Доб II Задруга Айх Доб II
3
0
25
23
25
22
25
22
Завершен
25.10
Ласницхёэ Ласницхёэ Vbk Klagenfurt 2 Vbk Klagenfurt 2
-
-
Отменен
25.10
ВБК Вайц ВБК Вайц ХИБ Воллей ХИБ Воллей
-
-
Отменен
25.10
ВК Хаусманнштаттен ВК Хаусманнштаттен Академия Грац Академия Грац
3
0
27
25
25
17
25
22
Завершен
25.10
TSV Hartberg 2 TSV Hartberg 2 Унион Лайбниц Унион Лайбниц
3
0
25
9
28
26
25
20
Завершен
Комментарии к матчу
