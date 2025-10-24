Фрибет 15000₽
24.10.2025

Смотреть онлайн Panionios (W) - Panathinaikos (W) 24.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ГрецияГреция A1 - Женщины: Panionios (W)Panathinaikos (W), 2 тур . Начало встречи 24 октября 2025 запланировано на 21:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Indoor Gym of N. Smyrni.

МСК, 2 тур, Стадион: Indoor Gym of N. Smyrni
Греция A1 - Женщины
Panionios (W)
Завершен
25:17 24:26 19:25 25:20 10:15
2 : 3
24 октября 2025
Panathinaikos (W)
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Panionios (W) первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Panionios (W) первая набрала 10 очков
Сет 1. Команда Panionios (W) первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 1. Команда Panionios (W) первая набрала 20 очков
Сет 1 выиграла команда Panionios (W) со счетом 25-17
Сет 2. Команда Panionios (W) первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда Panionios (W) первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Panathinaikos (W) первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Panathinaikos (W) первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 2 выиграла команда Panathinaikos (W) со счетом 24-26
Сет 3. Команда Panathinaikos (W) первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Panathinaikos (W) первая набрала 10 очков
Сет 3. Команда Panathinaikos (W) первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 3. Команда Panathinaikos (W) первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 3 выиграла команда Panathinaikos (W) со счетом 19-25
Сет 4. Команда Panathinaikos (W) первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 4. Команда Panionios (W) первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 4. Команда Panionios (W) первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 4. Команда Panionios (W) первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 4 выиграла команда Panionios (W) со счетом 25-20
Тайм-аут
Сет 5. Команда Panathinaikos (W) первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 5. Команда Panathinaikos (W) первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 5. Команда Panathinaikos (W) первая набрала 15 очков

Превью матча Panionios (W) — Panathinaikos (W)

Команда Panionios (W) в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 0 матчей. Команда Panathinaikos (W), сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 0 поражений.

Игры 2 тур
26.10
Aris (W) Aris (W) PAOK (W) PAOK (W)
0
3
19
25
21
25
17
25
Завершен
25.10
Aons Milon (W) Aons Milon (W) AO Thiras (W) AO Thiras (W)
3
1
27
25
18
25
25
21
25
19
Завершен
24.10
Panionios (W) Panionios (W) Panathinaikos (W) Panathinaikos (W)
2
3
25
17
24
26
19
25
25
20
10
15
Завершен
Комментарии к матчу
