Смотреть онлайн Panionios (W) - Panathinaikos (W) 24.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Греция — Греция A1 - Женщины: Panionios (W) — Panathinaikos (W), 2 тур . Начало встречи 24 октября 2025 запланировано на 21:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Indoor Gym of N. Smyrni.
25:17 24:26 19:25 25:20 10:15
Превью матча Panionios (W) — Panathinaikos (W)
Команда Panionios (W) в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 0 матчей. Команда Panathinaikos (W), сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 0 поражений.