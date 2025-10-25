25.10.2025
Смотреть онлайн Aons Milon (W) - AO Thiras (W) 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Греция — Греция A1 - Женщины: Aons Milon (W) — AO Thiras (W), 2 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени .
МСК, 2 тур
Греция A1 - Женщины
Завершен
27:25 18:25 25:21 25:19
3 : 1
25 октября 2025
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Aons Milon (W) первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда Aons Milon (W) первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Aons Milon (W) первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 1. Команда Aons Milon (W) первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 1 выиграла команда Aons Milon (W) со счетом 27-25
Сет 2. Команда AO Thiras (W) первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда AO Thiras (W) первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда AO Thiras (W) первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда AO Thiras (W) первая набрала 20 очков
Сет 2 выиграла команда AO Thiras (W) со счетом 18-25
Сет 3. Команда AO Thiras (W) первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда AO Thiras (W) первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда AO Thiras (W) первая набрала 15 очков
Сет 3. Команда Aons Milon (W) первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 3 выиграла команда Aons Milon (W) со счетом 25-21
Сет 4. Команда Aons Milon (W) первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 4. Команда Aons Milon (W) первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 4. Команда Aons Milon (W) первая набрала 15 очков
Сет 4. Команда Aons Milon (W) первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Превью матча Aons Milon (W) — AO Thiras (W)
