25.10.2025

Смотреть онлайн Aons Milon (W) - AO Thiras (W) 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ГрецияГреция A1 - Женщины: Aons Milon (W)AO Thiras (W), 2 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени .

МСК, 2 тур
Греция A1 - Женщины
Aons Milon (W)
Завершен
27:25 18:25 25:21 25:19
3 : 1
25 октября 2025
AO Thiras (W)
Смотреть онлайн
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Aons Milon (W) первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда Aons Milon (W) первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Aons Milon (W) первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 1. Команда Aons Milon (W) первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 1 выиграла команда Aons Milon (W) со счетом 27-25
Сет 2. Команда AO Thiras (W) первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда AO Thiras (W) первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда AO Thiras (W) первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда AO Thiras (W) первая набрала 20 очков
Сет 2 выиграла команда AO Thiras (W) со счетом 18-25
Сет 3. Команда AO Thiras (W) первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда AO Thiras (W) первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда AO Thiras (W) первая набрала 15 очков
Сет 3. Команда Aons Milon (W) первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 3 выиграла команда Aons Milon (W) со счетом 25-21
Сет 4. Команда Aons Milon (W) первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 4. Команда Aons Milon (W) первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 4. Команда Aons Milon (W) первая набрала 15 очков
Сет 4. Команда Aons Milon (W) первая набрала 20 очков
Тайм-аут

Превью матча Aons Milon (W) — AO Thiras (W)

Игры 2 тур
26.10
Aris (W) Aris (W) PAOK (W) PAOK (W)
0
3
19
25
21
25
17
25
Завершен
25.10
Aons Milon (W) Aons Milon (W) AO Thiras (W) AO Thiras (W)
3
1
27
25
18
25
25
21
25
19
Завершен
24.10
Panionios (W) Panionios (W) Panathinaikos (W) Panathinaikos (W)
2
3
25
17
24
26
19
25
25
20
10
15
Завершен
Комментарии к матчу
