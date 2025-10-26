26.10.2025
Смотреть онлайн Aris (W) - PAOK (W) 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Греция — Греция A1 - Женщины: Aris (W) — PAOK (W), 2 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 20:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Alexandreio Melathro Arena.
МСК, 2 тур, Стадион: Alexandreio Melathro Arena
Греция A1 - Женщины
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Aris (W) первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда Aris (W) первая набрала 10 очков
Сет 1. Команда Aris (W) первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 1. Команда PAOK (W) первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 1 выиграла команда PAOK (W) со счетом 19-25
Сет 2. Команда PAOK (W) первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда PAOK (W) первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 2. Команда PAOK (W) первая набрала 15 очков
Сет 2. Команда PAOK (W) первая набрала 20 очков
Сет 2 выиграла команда PAOK (W) со счетом 21-25
Сет 3. Команда PAOK (W) первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда PAOK (W) первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 3. Команда PAOK (W) первая набрала 15 очков
Сет 3. Команда PAOK (W) первая набрала 20 очков
Превью матча Aris (W) — PAOK (W)
Комментарии к матчу