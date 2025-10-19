Фрибет 15000₽
19.10.2025

Смотреть онлайн Уппсала - Hasthagen 19.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Швеция Элитесериен: УппсалаHasthagen, 1 тур . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Fyrishov.

МСК, 1 тур, Стадион: Fyrishov
Швеция Элитесериен
Уппсала
Отложен
- : -
19 октября 2025
Hasthagen
Превью матча Уппсала — Hasthagen

Игры 1 тур
09.11
Сёдертелье Сёдертелье Уппсала Уппсала
3
1
25
14
25
19
23
25
25
21
Завершен
09.11
Лундс ВК Лундс ВК Hasthagen Hasthagen
3
1
25
19
26
28
25
19
25
19
Завершен
08.11
Флоби Флоби Хабо Хабо
0
3
15
25
23
25
23
25
Завершен
08.11
Соллентуна Соллентуна Хильте Хильте
0
3
17
25
12
25
19
25
Завершен
08.11
Вингокер Вингокер Риг Риг
3
0
25
19
30
28
25
19
Завершен
28.10
Хильте Хильте Эркелъюнга Эркелъюнга
3
0
25
13
25
16
25
19
Завершен
26.10
Эркелъюнга Эркелъюнга Уппсала Уппсала
3
1
25
20
25
9
22
25
25
18
Завершен
26.10
Флоби Флоби Вингокер Вингокер
3
0
25
11
25
17
25
17
Завершен
25.10
Соллентуна Соллентуна Лундс ВК Лундс ВК
3
2
25
15
23
25
23
25
25
23
15
8
Завершен
25.10
Уппсала Уппсала Хабо Хабо
1
3
22
25
25
21
23
25
17
25
Завершен
21.10
Хабо Хабо Хильте Хильте
3
1
25
21
25
22
13
25
25
22
Завершен
19.10
Уппсала Уппсала Hasthagen Hasthagen
-
-
Отложен
18.10
Сёдертелье Сёдертелье Соллентуна Соллентуна
2
0
25
23
21
19
Завершен
18.10
Hasthagen Hasthagen Флоби Флоби
0
3
23
25
23
25
22
25
Завершен
18.10
Хильте Хильте Эркелъюнга Эркелъюнга
-
-
Отменен
17.10
Лундс ВК Лундс ВК Риг Риг
3
1
19
25
25
17
25
12
25
16
Завершен
12.10
Хабо Хабо Хильте Хильте
-
-
Отложен
12.10
Соллентуна Соллентуна Hasthagen Hasthagen
3
1
25
20
23
25
25
14
25
17
Завершен
11.10
Сёдертелье Сёдертелье Лундс ВК Лундс ВК
3
0
25
19
25
21
25
17
Завершен
05.10
Эркелъюнга Эркелъюнга Сёдертелье Сёдертелье
2
3
25
18
23
25
22
25
25
19
12
15
Завершен
04.10
Уппсала Уппсала Хабо Хабо
-
-
Отложен
04.10
Hasthagen Hasthagen Флоби Флоби
-
-
Отменен
28.09
Лундс ВК Лундс ВК Хабо Хабо
-
-
Отменен
27.09
Hasthagen Hasthagen Хильте Хильте
-
-
Отменен
27.09
Сёдертелье Сёдертелье Риг Риг
-
-
Отменен
27.09
Флоби Флоби Вингокер Вингокер
-
-
Отменен
27.09
Соллентуна Соллентуна Эркелъюнга Эркелъюнга
-
-
Отменен
