26.10.2025
Смотреть онлайн Эркелъюнга - Уппсала 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Швеция Элитесериен: Эркелъюнга — Уппсала, 1 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Orkelljunga Idrottshall.
МСК, 1 тур, Стадион: Orkelljunga Idrottshall
Швеция Элитесериен
Завершен
25:20 25:9 22:25 25:18
25:20 25:9 22:25 25:18
3 : 1
26 октября 2025
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Orkelljunga первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Orkelljunga первая набрала 10 очков
Сет 1. Команда Orkelljunga первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Orkelljunga первая набрала 20 очков
Сет 1 выиграла команда Orkelljunga со счетом 25-20
Сет 2. Команда Orkelljunga первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда Orkelljunga первая набрала 10 очков
Сет 2. Команда Orkelljunga первая набрала 15 очков
Сет 2. Команда Orkelljunga первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 2 выиграла команда Orkelljunga со счетом 25-9
Сет 3. Команда Уппсала первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Уппсала первая набрала 10 очков
Сет 3. Команда Уппсала первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Уппсала первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 3 выиграла команда Уппсала со счетом 22-25
Сет 4. Команда Orkelljunga первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 4. Команда Orkelljunga первая набрала 10 очков
Сет 4. Команда Orkelljunga первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 4. Команда Orkelljunga первая набрала 20 очков
Превью матча Эркелъюнга — Уппсала
Игры 1 тур
09.11
3
1
25
14
25
19
23
25
25
21
Завершен
09.11
3
1
25
19
26
28
25
19
25
19
Завершен
08.11
0
3
15
25
23
25
23
25
Завершен
08.11
0
3
17
25
12
25
19
25
Завершен
08.11
3
0
25
19
30
28
25
19
Завершен
28.10
3
0
25
13
25
16
25
19
Завершен
26.10
3
1
25
20
25
9
22
25
25
18
Завершен
26.10
3
0
25
11
25
17
25
17
Завершен
25.10
3
2
25
15
23
25
23
25
25
23
15
8
Завершен
25.10
1
3
22
25
25
21
23
25
17
25
Завершен
21.10
3
1
25
21
25
22
13
25
25
22
Завершен
19.10
-
-
Отложен
18.10
2
0
25
23
21
19
Завершен
18.10
0
3
23
25
23
25
22
25
Завершен
18.10
-
-
Отменен
17.10
3
1
19
25
25
17
25
12
25
16
Завершен
12.10
-
-
Отложен
12.10
3
1
25
20
23
25
25
14
25
17
Завершен
11.10
3
0
25
19
25
21
25
17
Завершен
05.10
2
3
25
18
23
25
22
25
25
19
12
15
Завершен
04.10
-
-
Отложен
04.10
-
-
Отменен
28.09
-
-
Отменен
27.09
-
-
Отменен
27.09
-
-
Отменен
27.09
-
-
Отменен
27.09
-
-
Отменен
