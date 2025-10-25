Фрибет 15000₽
25.10.2025

Смотреть онлайн Соллентуна - Лундс ВК 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Швеция Элитесериен: СоллентунаЛундс ВК, 1 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 15:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Arena Satelliten.

МСК, 1 тур, Стадион: Arena Satelliten
Швеция Элитесериен
Соллентуна
Завершен
25:15 23:25 23:25 25:23 15:8
3 : 2
25 октября 2025
Лундс ВК
Смотреть онлайн
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Соллентуна первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Соллентуна первая набрала 10 очков
Сет 1. Команда Соллентуна первая набрала 15 очков
Сет 1. Команда Соллентуна первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 1 выиграла команда Соллентуна со счетом 25-15
Сет 2. Команда Лундс ВК первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда Лундс ВК первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 2. Команда Лундс ВК первая набрала 15 очков
Сет 2. Команда Лундс ВК первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 2 выиграла команда Лундс ВК со счетом 23-25
Сет 3. Команда Соллентуна первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда Лундс ВК первая набрала 10 очков
Сет 3. Команда Лундс ВК первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Лундс ВК первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 3 выиграла команда Лундс ВК со счетом 23-25
Сет 4. Команда Лундс ВК первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 4. Команда Лундс ВК первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 4 выиграла команда Соллентуна со счетом 25-23
Сет 5. Команда Соллентуна первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 5. Команда Соллентуна первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 5. Команда Соллентуна первая набрала 15 очков

Превью матча Соллентуна — Лундс ВК

Команда Соллентуна в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 1 матч. Команда Лундс ВК, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 1 поражение.

Игры 1 тур
09.11
Сёдертелье Сёдертелье Уппсала Уппсала
-
-
Предстоящая
09.11
Лундс ВК Лундс ВК Hasthagen Hasthagen
-
-
Предстоящая
17:00
Флоби Флоби Хабо Хабо
-
-
Предстоящая
16:30
Соллентуна Соллентуна Хильте Хильте
-
-
Предстоящая
16:00
Вингокер Вингокер Риг Риг
-
-
Предстоящая
28.10
Хильте Хильте Эркелъюнга Эркелъюнга
3
0
25
13
25
16
25
19
Завершен
26.10
Эркелъюнга Эркелъюнга Уппсала Уппсала
3
1
25
20
25
9
22
25
25
18
Завершен
26.10
Флоби Флоби Вингокер Вингокер
3
0
25
11
25
17
25
17
Завершен
25.10
Соллентуна Соллентуна Лундс ВК Лундс ВК
3
2
25
15
23
25
23
25
25
23
15
8
Завершен
25.10
Уппсала Уппсала Хабо Хабо
1
3
22
25
25
21
23
25
17
25
Завершен
21.10
Хабо Хабо Хильте Хильте
3
1
25
21
25
22
13
25
25
22
Завершен
19.10
Уппсала Уппсала Hasthagen Hasthagen
-
-
Отложен
18.10
Сёдертелье Сёдертелье Соллентуна Соллентуна
2
0
25
23
21
19
Завершен
18.10
Hasthagen Hasthagen Флоби Флоби
0
3
23
25
23
25
22
25
Завершен
18.10
Хильте Хильте Эркелъюнга Эркелъюнга
-
-
Отменен
17.10
Лундс ВК Лундс ВК Риг Риг
3
1
19
25
25
17
25
12
25
16
Завершен
12.10
Хабо Хабо Хильте Хильте
-
-
Отложен
12.10
Соллентуна Соллентуна Hasthagen Hasthagen
3
1
25
20
23
25
25
14
25
17
Завершен
11.10
Сёдертелье Сёдертелье Лундс ВК Лундс ВК
3
0
25
19
25
21
25
17
Завершен
05.10
Эркелъюнга Эркелъюнга Сёдертелье Сёдертелье
2
3
25
18
23
25
22
25
25
19
12
15
Завершен
04.10
Уппсала Уппсала Хабо Хабо
-
-
Отложен
04.10
Hasthagen Hasthagen Флоби Флоби
-
-
Отменен
28.09
Лундс ВК Лундс ВК Хабо Хабо
-
-
Отменен
27.09
Hasthagen Hasthagen Хильте Хильте
-
-
Отменен
27.09
Сёдертелье Сёдертелье Риг Риг
-
-
Отменен
27.09
Флоби Флоби Вингокер Вингокер
-
-
Отменен
27.09
Соллентуна Соллентуна Эркелъюнга Эркелъюнга
-
-
Отменен
