Смотреть онлайн Соллентуна - Лундс ВК 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Швеция Элитесериен: Соллентуна — Лундс ВК, 1 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 15:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Arena Satelliten.
25:15 23:25 23:25 25:23 15:8
Превью матча Соллентуна — Лундс ВК
Команда Соллентуна в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 1 матч. Команда Лундс ВК, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 1 поражение.