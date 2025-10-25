Смотреть онлайн Уралочка-НТМК - Женщины - Korabelka Women 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Россия — Россия Суперлига - Женщины: Уралочка-НТМК - Женщины — Korabelka Women, 4 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 16:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Дворец Спорта.
25:23 25:19 25:20
Превью матча Уралочка-НТМК - Женщины — Korabelka Women
Команда Уралочка-НТМК - Женщины в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 2 матча. Команда Korabelka Women, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз и потерпела 2 поражения.