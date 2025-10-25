Превью матча Уралочка-НТМК - Женщины — Korabelka Women

Команда Уралочка-НТМК - Женщины в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 2 матча. Команда Korabelka Women, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз и потерпела 2 поражения.