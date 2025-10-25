Превью матча Динамо-Метар Челябинск - Женщины — Динамо Краснодар - Женщины

Команда Динамо-Метар Челябинск - Женщины в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 3 матча. Команда Динамо Краснодар - Женщины, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 1 поражение.