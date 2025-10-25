Смотреть онлайн Динамо-Метар Челябинск - Женщины - Динамо Краснодар - Женщины 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Россия — Россия Суперлига - Женщины: Динамо-Метар Челябинск - Женщины — Динамо Краснодар - Женщины, 4 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Metar sport.
25:17 24:26 25:22 25:20
Превью матча Динамо-Метар Челябинск - Женщины — Динамо Краснодар - Женщины
Команда Динамо-Метар Челябинск - Женщины в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 3 матча. Команда Динамо Краснодар - Женщины, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 1 поражение.