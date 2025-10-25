Смотреть онлайн Локомотив Калининград - Женщины - Динамо Москва - Женщины 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Россия — Россия Суперлига - Женщины: Локомотив Калининград - Женщины — Динамо Москва - Женщины, 4 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 19:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Amber Arena.
25:23 25:20 23:25 25:17
Превью матча Локомотив Калининград - Женщины — Динамо Москва - Женщины
Команда Локомотив Калининград - Женщины в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 0 матчей. Команда Динамо Москва - Женщины, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 0 поражений.