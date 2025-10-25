Фрибет 15000₽
25.10.2025

Смотреть онлайн Локомотив Калининград - Женщины - Динамо Москва - Женщины 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира РоссияРоссия Суперлига - Женщины: Локомотив Калининград - ЖенщиныДинамо Москва - Женщины, 4 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 19:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Amber Arena.

МСК, 4 тур, Стадион: Amber Arena
Россия Суперлига - Женщины
Локомотив Калининград - Женщины
Завершен
25:23 25:20 23:25 25:17
3 : 1
25 октября 2025
Динамо Москва - Женщины
Превью матча Локомотив Калининград - Женщины — Динамо Москва - Женщины

Команда Локомотив Калининград - Женщины в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 0 матчей. Команда Динамо Москва - Женщины, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 0 поражений.

Игры 4 тур
26.10
Енисей Красноярск - Женщины Енисей Красноярск - Женщины Ленинградка - Женщины Ленинградка - Женщины
0
3
24
26
13
25
23
25
Завершен
25.10
Локомотив Калининград - Женщины Локомотив Калининград - Женщины Динамо Москва - Женщины Динамо Москва - Женщины
3
1
25
23
25
20
23
25
25
17
Завершен
25.10
Динамо-Метар Челябинск - Женщины Динамо-Метар Челябинск - Женщины Динамо Краснодар - Женщины Динамо Краснодар - Женщины
3
1
25
17
24
26
25
22
25
20
Завершен
25.10
Уралочка-НТМК - Женщины Уралочка-НТМК - Женщины Korabelka Women Korabelka Women
3
0
25
23
25
19
25
20
Завершен
24.10
Динамо Казань - Женщины Динамо Казань - Женщины ВК Тулица Тула - Женщины ВК Тулица Тула - Женщины
3
0
26
24
27
25
25
13
Завершен
24.10
Минчанка Минск - Женщины Минчанка Минск - Женщины Заречье Одинцово - Женщины Заречье Одинцово - Женщины
0
3
21
25
21
25
17
25
Завершен
Комментарии к матчу
