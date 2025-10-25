25.10.2025
Смотреть онлайн Olymp Praha (W) - VK Lvice Praha (W) 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чехия — Czechia Extraliga Women: Olymp Praha (W) — VK Lvice Praha (W), 3 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Volejbalova hala PVK Olymp Praha.
МСК, 3 тур, Стадион: Volejbalova hala PVK Olymp Praha
Czechia Extraliga Women
Отложен
- : -
25 октября 2025
Превью матча Olymp Praha (W) — VK Lvice Praha (W)
История последних встреч
Olymp Praha (W)
VK Lvice Praha (W)
0 побед
1 победа
0%
100%
28.10.2025
Olymp Praha (W)
0:3
VK Lvice Praha (W)
Комментарии к матчу