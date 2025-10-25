Фрибет 15000₽
25.10.2025

Смотреть онлайн Olymp Praha (W) - VK Lvice Praha (W) 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ЧехияCzechia Extraliga Women: Olymp Praha (W)VK Lvice Praha (W), 3 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Volejbalova hala PVK Olymp Praha.

МСК, 3 тур, Стадион: Volejbalova hala PVK Olymp Praha
Czechia Extraliga Women
Olymp Praha (W)
Отложен
- : -
25 октября 2025
VK Lvice Praha (W)
Превью матча Olymp Praha (W) — VK Lvice Praha (W)

История последних встреч

Olymp Praha (W)
Olymp Praha (W)
VK Lvice Praha (W)
Olymp Praha (W)
0 побед
1 победа
0%
100%
28.10.2025
Olymp Praha (W)
Olymp Praha (W)
0:3
VK Lvice Praha (W)
VK Lvice Praha (W)
Обзор
Игры 3 тур
28.10
Olymp Praha (W) Olymp Praha (W) VK Lvice Praha (W) VK Lvice Praha (W)
0
3
23
25
21
25
18
25
Завершен
25.10
Selmy Brno (W) Selmy Brno (W) Liberec (W) Liberec (W)
3
1
20
25
27
25
25
22
25
21
Завершен
25.10
Prerov (W) Prerov (W) TJ Sokol Sternberk (W) TJ Sokol Sternberk (W)
3
0
25
20
25
18
25
20
Завершен
25.10
Olymp Praha (W) Olymp Praha (W) VK Lvice Praha (W) VK Lvice Praha (W)
-
-
Отложен
Комментарии к матчу
