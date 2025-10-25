Фрибет 15000₽
25.10.2025

Смотреть онлайн Prerov (W) - TJ Sokol Sternberk (W) 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ЧехияCzechia Extraliga Women: Prerov (W)TJ Sokol Sternberk (W), 3 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 19:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Hala SK Prerov.

МСК, 3 тур, Стадион: Hala SK Prerov
Czechia Extraliga Women
Prerov (W)
Завершен
25:20 25:18 25:20
3 : 0
25 октября 2025
TJ Sokol Sternberk (W)
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Prerov (W) первая набрала 5 очков
Тайм-аут гостей
Сет 1. Команда Prerov (W) первая набрала 10 очков
Тайм-аут хозяев
Сет 1. Команда Sternberk (W) первая набрала 15 очков
Тайм-аут хозяев
Тайм-аут гостей
Сет 1. Команда Prerov (W) первая набрала 20 очков
Сет 1 выиграла команда Prerov (W) со счетом 25-20
Сет 2. Команда Prerov (W) первая набрала 5 очков
Тайм-аут хозяев
Сет 2. Команда Sternberk (W) первая набрала 10 очков
Тайм-аут гостей
Сет 2. Команда Prerov (W) первая набрала 15 очков
Тайм-аут гостей
Сет 2. Команда Prerov (W) первая набрала 20 очков
Сет 2 выиграла команда Prerov (W) со счетом 25-18
Тайм-аут гостей
Сет 3. Команда Prerov (W) первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда Prerov (W) первая набрала 10 очков
Сет 3. Команда Prerov (W) первая набрала 15 очков
Тайм-аут гостей
Тайм-аут хозяев
Сет 3. Команда Prerov (W) первая набрала 20 очков

Превью матча Prerov (W) — TJ Sokol Sternberk (W)

Команда Prerov (W) в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 1 матч.

Игры 3 тур
28.10
Olymp Praha (W) Olymp Praha (W) VK Lvice Praha (W) VK Lvice Praha (W)
0
3
23
25
21
25
18
25
Завершен
25.10
Selmy Brno (W) Selmy Brno (W) Liberec (W) Liberec (W)
3
1
20
25
27
25
25
22
25
21
Завершен
25.10
Prerov (W) Prerov (W) TJ Sokol Sternberk (W) TJ Sokol Sternberk (W)
3
0
25
20
25
18
25
20
Завершен
25.10
Olymp Praha (W) Olymp Praha (W) VK Lvice Praha (W) VK Lvice Praha (W)
-
-
Отложен
