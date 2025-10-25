Смотреть онлайн Prerov (W) - TJ Sokol Sternberk (W) 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чехия — Czechia Extraliga Women: Prerov (W) — TJ Sokol Sternberk (W), 3 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 19:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Hala SK Prerov.
25:20 25:18 25:20
Превью матча Prerov (W) — TJ Sokol Sternberk (W)
Команда Prerov (W) в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 1 матч.