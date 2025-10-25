25.10.2025
Смотреть онлайн Selmy Brno (W) - Liberec (W) 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чехия — Czechia Extraliga Women: Selmy Brno (W) — Liberec (W), 3 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 19:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Hala micovych sportu Sokol Brno I.
МСК, 3 тур, Стадион: Hala micovych sportu Sokol Brno I
Czechia Extraliga Women
Завершен
20:25 27:25 25:22 25:21
20:25 27:25 25:22 25:21
3 : 1
25 октября 2025
Превью матча Selmy Brno (W) — Liberec (W)
Комментарии к матчу