22.08.2025
Смотреть онлайн США - Türkiye U21 22.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира U21 World Championship, 13-16 Placement matches: США — Türkiye U21, 2 тур . Начало встречи 22 августа 2025 запланировано на 09:00 по московскому времени .
МСК, 2 тур
U21 World Championship, 13-16 Placement matches
Завершен
21:25 25:13 25:22 21:25 15:7
3 : 2
22 августа 2025
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Türkiye U21 первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда Türkiye U21 первая набрала 10 очков
Сет 1. Команда США первая набрала 15 очков
Сет 1. Команда Türkiye U21 первая набрала 20 очков
Тайм-аут хозяев
Тайм-аут хозяев
Тайм-аут гостей
Сет 1 выиграла команда Türkiye U21 со счетом 21-25
Тайм-аут гостей
Сет 2. Команда США первая набрала 5 очков
Тайм-аут гостей
Сет 2. Команда США первая набрала 10 очков
Сет 2. Команда США первая набрала 15 очков
Сет 2. Команда США первая набрала 20 очков
Сет 2 выиграла команда США со счетом 25-13
Сет 3. Команда Türkiye U21 первая набрала 5 очков
Тайм-аут хозяев
Сет 3. Команда Türkiye U21 первая набрала 10 очков
Сет 3. Команда Türkiye U21 первая набрала 15 очков
Тайм-аут хозяев
Тайм-аут гостей
Сет 3. Команда Türkiye U21 первая набрала 20 очков
Тайм-аут гостей
Сет 3 выиграла команда США со счетом 25-22
Сет 4. Команда Türkiye U21 первая набрала 5 очков
Сет 4. Команда Türkiye U21 первая набрала 10 очков
Сет 4. Команда Türkiye U21 первая набрала 15 очков
Сет 4. Команда Türkiye U21 первая набрала 20 очков
Тайм-аут хозяев
Тайм-аут хозяев
Сет 4 выиграла команда Türkiye U21 со счетом 21-25
Сет 5. Команда США первая набрала 5 очков
Тайм-аут гостей
Тайм-аут гостей
Сет 5. Команда США первая набрала 10 очков
Тайм-аут хозяев
Сет 5. Команда США первая набрала 15 очков
Превью матча США — Türkiye U21
Комментарии к матчу