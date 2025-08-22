Смотреть онлайн США - Türkiye U21 22.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира U21 World Championship, 13-16 Placement matches: США — Türkiye U21, 2 тур . Начало встречи 22 августа 2025 запланировано на 09:00 по московскому времени .