22.08.2025
Смотреть онлайн Польша - Республика Корея 22.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира U21 World Championship, 13-16 Placement matches: Польша — Республика Корея, 2 тур . Начало встречи 22 августа 2025 запланировано на 09:00 по московскому времени .
МСК, 2 тур
U21 World Championship, 13-16 Placement matches
Завершен
25:16 25:21 25:20
3 : 0
22 августа 2025
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Польша первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда Польша первая набрала 10 очков
Тайм-аут гостей
Сет 1. Команда Польша первая набрала 15 очков
Тайм-аут гостей
Сет 1. Команда Польша первая набрала 20 очков
Сет 1 выиграла команда Польша со счетом 25-16
Сет 2. Команда Республика Корея первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда Польша первая набрала 10 очков
Сет 2. Команда Республика Корея первая набрала 15 очков
Сет 2. Команда Польша первая набрала 20 очков
Тайм-аут гостей
Тайм-аут гостей
Сет 2 выиграла команда Польша со счетом 25-21
Сет 3. Команда Польша первая набрала 5 очков
Тайм-аут гостей
Сет 3. Команда Польша первая набрала 10 очков
Сет 3. Команда Польша первая набрала 15 очков
Тайм-аут хозяев
Сет 3. Команда Польша первая набрала 20 очков
Тайм-аут гостей
