22.08.2025

Смотреть онлайн Бразилия - Колумбия 22.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира U21 World Championship, 13-16 Placement matches: БразилияКолумбия, 2 тур . Начало встречи 22 августа 2025 запланировано на 09:00 по московскому времени .

МСК, 2 тур
U21 World Championship, 13-16 Placement matches
Бразилия
Завершен
25:21 27:25 25:20
3 : 0
22 августа 2025
Колумбия
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Колумбия первая набрала 5 очков
Тайм-аут хозяев
Сет 1. Команда Колумбия первая набрала 10 очков
Тайм-аут гостей
Сет 1. Команда Колумбия первая набрала 15 очков
Тайм-аут гостей
Сет 1. Команда Бразилия первая набрала 20 очков
Тайм-аут хозяев
Сет 1 выиграла команда Бразилия со счетом 25-21
Сет 2. Команда Бразилия первая набрала 5 очков
Тайм-аут гостей
Сет 2. Команда Бразилия первая набрала 10 очков
Тайм-аут хозяев
Сет 2. Команда Бразилия первая набрала 15 очков
Тайм-аут гостей
Сет 2. Команда Бразилия первая набрала 20 очков
Тайм-аут хозяев
Сет 2 выиграла команда Бразилия со счетом 27-25
Сет 3. Команда Бразилия первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда Бразилия первая набрала 10 очков
Тайм-аут гостей
Сет 3. Команда Бразилия первая набрала 15 очков
Сет 3. Команда Бразилия первая набрала 20 очков
Тайм-аут хозяев

Превью матча Бразилия — Колумбия

Комментарии к матчу
