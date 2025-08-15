15.08.2025
Смотреть онлайн D P Cordova/Dos Santos - Soriano Barrera/Tobon 15.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Challenger Barranquilla MD: D P Cordova/Dos Santos — Soriano Barrera/Tobon, 1/4 финала . Начало встречи 15 августа 2025 запланировано на 06:10 по московскому времени и пройдет на корте Court 1.
МСК, 1/4 финала, Корт: Court 1
Challenger Barranquilla MD
Завершен
(6:7, 2:6)
(6:7, 2:6)
0 : 2
15 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Soriano Barrera/Tobon - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - D P Cordova/Dos Santos - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Soriano Barrera/Tobon - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - D P Cordova/Dos Santos - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - D P Cordova/Dos Santos - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 6 - D P Cordova/Dos Santos - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Soriano Barrera/Tobon - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - D P Cordova/Dos Santos - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Soriano Barrera/Tobon - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Soriano Barrera/Tobon - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 11 - Soriano Barrera/Tobon - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - D P Cordova/Dos Santos - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - D P Cordova/Dos Santos - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Soriano Barrera/Tobon - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Soriano Barrera/Tobon - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 17 - Soriano Barrera/Tobon - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Soriano Barrera/Tobon - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 19 - Soriano Barrera/Tobon - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 20 - D P Cordova/Dos Santos - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 21 - Soriano Barrera/Tobon - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
3
5
Двойные ошибки
4
1
Выигрыш первой подачи
70%
77%
Реализация брейк - пойнтов
100%
60%
Комментарии к матчу