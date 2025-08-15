Смотреть онлайн Kittay/Rodriguez - Kumar/Sheehy 15.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Challenger Barranquilla MD: Kittay/Rodriguez — Kumar/Sheehy, 1/4 финала . Начало встречи 15 августа 2025 запланировано на 04:45 по московскому времени и пройдет на корте Court 1.