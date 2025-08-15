15.08.2025
Смотреть онлайн Kittay/Rodriguez - Kumar/Sheehy 15.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Challenger Barranquilla MD: Kittay/Rodriguez — Kumar/Sheehy, 1/4 финала . Начало встречи 15 августа 2025 запланировано на 04:45 по московскому времени и пройдет на корте Court 1.
МСК, 1/4 финала, Корт: Court 1
Challenger Barranquilla MD
Завершен
(6:4, 6:1)
2 : 0
15 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Kittay/Rodriguez - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Kumar/Sheehy - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Kittay/Rodriguez - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Kumar/Sheehy - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Kittay/Rodriguez - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Kumar/Sheehy - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Kittay/Rodriguez - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Kumar/Sheehy - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Kittay/Rodriguez - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Kittay/Rodriguez - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 11 - Kittay/Rodriguez - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Kittay/Rodriguez - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 13 - Kittay/Rodriguez - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Kittay/Rodriguez - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 15 - Kittay/Rodriguez - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Kumar/Sheehy - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Kittay/Rodriguez - взял свою подачу со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
5
2
Двойные ошибки
4
3
Выигрыш первой подачи
70%
65%
Реализация брейк - пойнтов
38%
0%
Комментарии к матчу