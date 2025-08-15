15.08.2025
Смотреть онлайн King/Maginley - Perez/Vance 15.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Challenger Barranquilla MD: King/Maginley — Perez/Vance, 1/4 финала . Начало встречи 15 августа 2025 запланировано на 03:25 по московскому времени и пройдет на корте Court 1.
МСК, 1/4 финала, Корт: Court 1
Challenger Barranquilla MD
Завершен
(4:6, 4:6)
(4:6, 4:6)
0 : 2
15 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - King/Maginley - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Perez/Vance - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - King/Maginley - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Perez/Vance - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - King/Maginley - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Perez/Vance - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - King/Maginley - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Perez/Vance - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Perez/Vance - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 10 - Perez/Vance - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - King/Maginley - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Perez/Vance - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - King/Maginley - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Perez/Vance - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Perez/Vance - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 16 - Perez/Vance - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - King/Maginley - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 18 - Perez/Vance - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 19 - King/Maginley - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 20 - Perez/Vance - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
1
6
Двойные ошибки
1
2
Выигрыш первой подачи
68%
83%
Реализация брейк - пойнтов
0%
33%
Комментарии к матчу