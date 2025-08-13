13.08.2025
Смотреть онлайн Nicolai Budkov Kjaer - Matheus Pucinelli De Almeida 13.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Челленджер Тоди: Nicolai Budkov Kjaer — Matheus Pucinelli De Almeida, 1/8 финала . Начало встречи 13 августа 2025 запланировано на 11:00 по московскому времени и пройдет на корте GRANDSTAND.
МСК, 1/8 финала, Корт: GRANDSTAND
Челленджер Тоди
Отказ
(Победитель: Nicolai Budkov Kjaer)
2 : 0
13 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Matheus P De Almeida - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Nicolai Budkov Kjaer - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Matheus P De Almeida - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Nicolai Budkov Kjaer - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Matheus P De Almeida - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Matheus P De Almeida - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 7 - Matheus P De Almeida - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Nicolai Budkov Kjaer - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Nicolai Budkov Kjaer - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Nicolai Budkov Kjaer - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Matheus P De Almeida - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Nicolai Budkov Kjaer - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Nicolai Budkov Kjaer - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Nicolai Budkov Kjaer - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 16 - Nicolai Budkov Kjaer - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Отказ от игnры
Статистика матча
Эйсы
5
2
Двойные ошибки
1
2
Выигрыш первой подачи
79%
56%
Реализация брейк - пойнтов
33%
100%
