Смотреть онлайн Факундо Хуарес - Джанмарко Феррари 13.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Челленджер Тоди: Факундо Хуарес — Джанмарко Феррари, 1/8 финала . Начало встречи 13 августа 2025 запланировано на 12:45 по московскому времени и пройдет на корте Campo Centrale.