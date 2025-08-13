13.08.2025
Смотреть онлайн Факундо Хуарес - Джанмарко Феррари 13.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Челленджер Тоди: Факундо Хуарес — Джанмарко Феррари, 1/8 финала . Начало встречи 13 августа 2025 запланировано на 12:45 по московскому времени и пройдет на корте Campo Centrale.
МСК, 1/8 финала, Корт: Campo Centrale
Челленджер Тоди
Завершен
(4:6, 4:6)
0 : 2
13 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Факундо Хуарес - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Джанмарко Феррари - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Факундо Хуарес - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Джанмарко Феррари - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Факундо Хуарес - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Джанмарко Феррари - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Факундо Хуарес - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Джанмарко Феррари - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Джанмарко Феррари - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 10 - Джанмарко Феррари - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Джанмарко Феррари - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 12 - Джанмарко Феррари - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Факундо Хуарес - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Факундо Хуарес - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 15 - Факундо Хуарес - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Джанмарко Феррари - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 17 - Факундо Хуарес - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 18 - Джанмарко Феррари - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 19 - Джанмарко Феррари - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 20 - Джанмарко Феррари - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
2
5
Двойные ошибки
4
2
Выигрыш первой подачи
63%
77%
Реализация брейк - пойнтов
12%
33%
