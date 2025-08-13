13.08.2025
Смотреть онлайн Францеско Форти - Валентин Вачерот 13.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Челленджер Тоди: Францеско Форти — Валентин Вачерот, 1/8 финала . Начало встречи 13 августа 2025 запланировано на 11:00 по московскому времени и пройдет на корте Campo Centrale.
МСК, 1/8 финала, Корт: Campo Centrale
Челленджер Тоди
Завершен
(4:6, 2:6)
0 : 2
13 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Францеско Форти - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Валентин Вачерот - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Валентин Вачерот - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 4 - Валентин Вачерот - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Францеско Форти - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Валентин Вачерот - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Францеско Форти - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Валентин Вачерот - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Францеско Форти - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Валентин Вачерот - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Валентин Вачерот - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 12 - Валентин Вачерот - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Валентин Вачерот - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 14 - Францеско Форти - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 15 - Францеско Форти - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Валентин Вачерот - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 17 - Валентин Вачерот - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 18 - Валентин Вачерот - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
1
5
Двойные ошибки
1
0
Выигрыш первой подачи
41%
81%
Реализация брейк - пойнтов
20%
44%
Комментарии к матчу