08.08.2025
Смотреть онлайн Клерви Нгуну - Хайли Батист 08.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — WTA Цинциннати: Клерви Нгуну — Хайли Батист, 1/64 финала . Начало встречи 08 августа 2025 запланировано на 03:20 по московскому времени и пройдет на корте Grandstand.
МСК, 1/64 финала, Корт: Grandstand
WTA Цинциннати
Завершен
(6:1, 4:6, 6:1)
(6:1, 4:6, 6:1)
2 : 1
08 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Хайли Батист - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Клерви Нгуну - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Клерви Нгуну - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 4 - Клерви Нгуну - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Клерви Нгуну - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 6 - Клерви Нгуну - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Клерви Нгуну - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - Клерви Нгуну - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Хайли Батист - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Клерви Нгуну - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Клерви Нгуну - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 12 - Хайли Батист - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 13 - Хайли Батист - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Хайли Батист - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 15 - Хайли Батист - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Клерви Нгуну - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 17 - Хайли Батист - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 18 - Клерви Нгуну - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 19 - Хайли Батист - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 20 - Клерви Нгуну - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 21 - Клерви Нгуну - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 22 - Клерви Нгуну - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 23 - Клерви Нгуну - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 24 - Клерви Нгуну - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
3
5
Двойные ошибки
4
7
Выигрыш первой подачи
79%
62%
Реализация брейк - пойнтов
46%
40%
Комментарии к матчу