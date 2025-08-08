08.08.2025
Смотреть онлайн Уитни Осигве - Татьяна Мария 08.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — WTA Цинциннати: Уитни Осигве — Татьяна Мария, 1/64 финала . Начало встречи 08 августа 2025 запланировано на 01:30 по московскому времени и пройдет на корте Champions' Court.
МСК, 1/64 финала, Корт: Champions' Court
WTA Цинциннати
Завершен
(2:6, 3:6)
(2:6, 3:6)
0 : 2
08 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Уитни Осигве - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 2 - Татьяна Мария - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 3 - Уитни Осигве - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 4 - Татьяна Мария - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 5 - Татьяна Мария - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Татьяна Мария - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 7 - Татьяна Мария - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Татьяна Мария - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 9 - Татьяна Мария - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Уитни Осигве - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Уитни Осигве - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 12 - Уитни Осигве - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Татьяна Мария - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Татьяна Мария - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 15 - Татьяна Мария - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Татьяна Мария - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 17 - Татьяна Мария - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
1
7
Двойные ошибки
6
3
Выигрыш первой подачи
45%
69%
Реализация брейк - пойнтов
60%
46%
Комментарии к матчу