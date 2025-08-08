08.08.2025
Смотреть онлайн Ольга Данилович - Кэти Болтер 08.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — WTA Цинциннати: Ольга Данилович — Кэти Болтер, 1/64 финала . Начало встречи 08 августа 2025 запланировано на 00:10 по московскому времени и пройдет на корте Court 3.
МСК, 1/64 финала, Корт: Court 3
WTA Цинциннати
Завершен
(6:0, 7:5)
2 : 0
08 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Ольга Данилович - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Ольга Данилович - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 3 - Ольга Данилович - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Ольга Данилович - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 5 - Ольга Данилович - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Отложено из-за дождя
Гейм 6 - Ольга Данилович - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 7 - Кэти Болтер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 8 - Кэти Болтер - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Ольга Данилович - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Ольга Данилович - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 11 - Кэти Болтер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 12 - Кэти Болтер - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Ольга Данилович - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Кэти Болтер - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Ольга Данилович - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Ольга Данилович - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 17 - Ольга Данилович - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 18 - Ольга Данилович - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Статистика матча
Эйсы
3
2
Двойные ошибки
5
5
Выигрыш первой подачи
61%
48%
Реализация брейк - пойнтов
50%
25%
Комментарии к матчу