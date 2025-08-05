Смотреть онлайн Педро Боскардин Диас - Лаутаро Мидон 05.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Challenger Bonn: Педро Боскардин Диас — Лаутаро Мидон, 1/16 финала . Начало встречи 05 августа 2025 запланировано на 11:30 по московскому времени и пройдет на корте Match Court 3.