05.08.2025
Смотреть онлайн Педро Боскардин Диас - Лаутаро Мидон 05.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Challenger Bonn: Педро Боскардин Диас — Лаутаро Мидон, 1/16 финала . Начало встречи 05 августа 2025 запланировано на 11:30 по московскому времени и пройдет на корте Match Court 3.
МСК, 1/16 финала, Корт: Match Court 3
Challenger Bonn
Завершен
(2:6, 1:6)
(2:6, 1:6)
0 : 2
05 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Лаутаро Мидон - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Педро Боскардин Диас - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Лаутаро Мидон - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Лаутаро Мидон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 5 - Лаутаро Мидон - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Лаутаро Мидон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 7 - Педро Боскардин Диас - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 8 - Лаутаро Мидон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 9 - Лаутаро Мидон - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Лаутаро Мидон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 11 - Лаутаро Мидон - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Лаутаро Мидон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 13 - Лаутаро Мидон - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Педро Боскардин Диас - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Лаутаро Мидон - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
0
3
Выигрыш первой подачи
48%
62%
Реализация брейк - пойнтов
14%
42%
Комментарии к матчу