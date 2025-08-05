05.08.2025
Смотреть онлайн Ян Чоински - Джеффри Бланкано 05.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Challenger Bonn: Ян Чоински — Джеффри Бланкано, 1/16 финала . Начало встречи 05 августа 2025 запланировано на 11:30 по московскому времени и пройдет на корте Match Court 2.
МСК, 1/16 финала, Корт: Match Court 2
Challenger Bonn
Завершен
(3:6, 0:6)
(3:6, 0:6)
0 : 2
05 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Джеффри Бланкано - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Ян Чоински - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Джеффри Бланкано - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Ян Чоински - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Джеффри Бланкано - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Джеффри Бланкано - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 7 - Джеффри Бланкано - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Ян Чоински - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Джеффри Бланкано - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Джеффри Бланкано - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 11 - Джеффри Бланкано - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Джеффри Бланкано - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 13 - Джеффри Бланкано - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Джеффри Бланкано - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 15 - Джеффри Бланкано - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
1
3
Двойные ошибки
0
1
Выигрыш первой подачи
52%
73%
Реализация брейк - пойнтов
0%
57%
Комментарии к матчу