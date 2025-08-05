05.08.2025
Смотреть онлайн Гонсало Вильянуэва - Elmer Moller 05.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Challenger Bonn: Гонсало Вильянуэва — Elmer Moller, 1/16 финала . Начало встречи 05 августа 2025 запланировано на 11:30 по московскому времени и пройдет на корте Centre Court.
МСК, 1/16 финала, Корт: Centre Court
Challenger Bonn
Завершен
(6:7, 2:6)
0 : 2
05 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Elmer Moller - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Гонсало Вильянуэва - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Elmer Moller - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Гонсало Вильянуэва - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Elmer Moller - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Гонсало Вильянуэва - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Elmer Moller - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Гонсало Вильянуэва - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Гонсало Вильянуэва - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 10 - Elmer Moller - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Elmer Moller - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Гонсало Вильянуэва - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Elmer Moller - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 15 - Elmer Moller - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 16 - Elmer Moller - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 17 - Elmer Moller - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 18 - Гонсало Вильянуэва - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 19 - Elmer Moller - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 20 - Гонсало Вильянуэва - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 21 - Elmer Moller - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
4
6
Двойные ошибки
1
4
Выигрыш первой подачи
77%
75%
Реализация брейк - пойнтов
50%
60%
Комментарии к матчу